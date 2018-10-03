Барнаульцы возмутились кальянной в парке аттракционов в центре города

Дым заметил один из посетителей. Выяснилось, что в семейном парке отдыха находится кальянная. Она была не огорожена, и возмущенный барнаулец попросил жалобную книгу. Мужчине отказали в его просьбе.
Курящие молодые люди рассказали горожанину, что кальянная еще не открыта, проводят техническую подготовку оборудования.
Работники заведения также отказались сообщить журналистам «Наших новостей», кому принадлежит кальянная. Они отметили, что корпоративные тайны им велено не разглашать.
Депутат Государственной думы Николай Герасименко отреагировал на ситуацию и рассказал, что пока нет официального запрета на курение кальянов в общественном месте. Курительные смеси считают относительно безвредными.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы:
Там никто не знает, что они туда вкладывают, может там быть и никотин, никто не проверяет же. Нужна проверка.
По словам Герасименко, в ближайшее время депутаты Госдумы намерены дополнить документ, запрещающий курение в общественных местах.