В начале ноября в Казани прошел межрегиональный турнир по футболу среди спортсменов от 6 до 10 лет. Дети прибыли 30−31 октября и заселились в гостиницу «Кристалл», а уже 1 ноября начали жаловаться на плохое самочувствие — рвоту и боль и животе. Есть версия, что юных футболистов заразил ребенок из Барнаула.