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Здоровье

В «Динамо — Барнаул» прокомментировали массовое заражение детей на турнире

В начале ноября в Казани прошел межрегиональный турнир по футболу среди спортсменов от 6 до 10 лет. Дети прибыли 30−31 октября и заселились в гостиницу «Кристалл», а уже 1 ноября начали жаловаться на плохое самочувствие — рвоту и боль и животе. Есть версия, что юных футболистов заразил ребенок из Барнаула.

Футбол.
Футбол.
СС0

По данным СУ СКР по Татарстану, 31 ребенок из «Кристалла» обратился к врачам с признаками отравления. Шестерых госпитализировали. На момент публикации всех уже выписали.

Следователи предполагают, что дети могли отравиться в ресторане гостиницы. Гендиректор республиканской футбольной лиги в Казани Марат Галимов считает, что спортсменов заразил мальчик из Барнаула.

В пресс-службе «Динамо — Барнаул» не отрицают такую вероятность, отмечает «Банкфакс».

«Получилось, что они заехали в гостиницу, видимо, где-то в поезде, то ли они, то ли кто-то еще провезли ротавирусную инфекцию. Переболела половина команды, но сейчас все нормально. Не только наши переболели, но и из других команд. Сейчас, слава Богу, пацаны живы и здоровы. Возвращаются назад», — рассказали в «Динамо».

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Разбираться будут с гостиничным рестораном.

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