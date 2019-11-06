По данным СУ СКР по Татарстану, 31 ребенок из «Кристалла» обратился к врачам с признаками отравления. Шестерых госпитализировали. На момент публикации всех уже выписали.
Следователи предполагают, что дети могли отравиться в ресторане гостиницы. Гендиректор республиканской футбольной лиги в Казани Марат Галимов считает, что спортсменов заразил мальчик из Барнаула.
В пресс-службе «Динамо — Барнаул» не отрицают такую вероятность, отмечает «Банкфакс».
«Получилось, что они заехали в гостиницу, видимо, где-то в поезде, то ли они, то ли кто-то еще провезли ротавирусную инфекцию. Переболела половина команды, но сейчас все нормально. Не только наши переболели, но и из других команд. Сейчас, слава Богу, пацаны живы и здоровы. Возвращаются назад», — рассказали в «Динамо».
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Разбираться будут с гостиничным рестораном.