В эфире госканала рассказали о самом популярном вопросе Путину на прямую линию

Самой популярной темой на ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным» стала вакцинация и борьба с коронавирусом.

Россиян волнует, какую вакцину им выбрать и где получить бесплатные лекарства.

«Самая главная тема — это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, в которые обращаются люди», — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» редактор программы Антон Морозов.

Россияне также активно задают вопросы по бесплатному распределению лекарств, пишет ura.ru.

Прямая линия с президентом России начнется 30 июня в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк составили пятерку регионов, лидирующих по количеству обращений, поступающих на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40.