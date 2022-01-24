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Здоровье

В Госдуме предложили наказывать авиакомпании за отсутствие дистанции между пассажирами

Нужно применять меры к авиакомпаниям, которые не обеспечили должной дистанции между пассажирами в автобусе, доставляющем их к самолету, сообщает сообщил Агентству городских новостей «Москва» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов.

Пассажиры в аэропорту Барнаула ждут задержанные рейсы.
Пассажиры в аэропорту Барнаула ждут задержанные рейсы.
instagram.com/go_barnaul.

Он отметил, что людей заставляют надевать маски, а между тем везут их к трапу «в битком набитом автобусе», где они «стоят впритык друг к другу».

«Это точно надо ограничивать и говорить, что давайте все-таки соблюдать дистанцию, потому что маска — недостаточное условие для соблюдения мер безопасности. Нужна еще социальная дистанция, вот здесь авиакомпании не соблюдают правила. Здесь тогда нужно авиакомпанию наказывать», — сказал Шайхутдинов.

Он также предложил авиаперевозчикам чаще использовать телескопические трапы вместо автобусов, на которых перевозить пассажиров дешевле, пишет Газета.Ru.

Шайхутдинов добавил, что в Госдуме уже начали обсуждать этот вопрос, напрямую связанный с комфортом и безопасностью авиапассажиров в условиях распространения коронавируса.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предложил отменить питание на коротких авиарейсах. Он пояснил, что в момент приема пищи человек снимает маску и риск заражения вырастает.

А барнаульцы рассказали, как в аэропорту из-за тумана «нарушили антиковидный режим».

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