В Госдуме предложили наказывать авиакомпании за отсутствие дистанции между пассажирами

Он отметил, что людей заставляют надевать маски, а между тем везут их к трапу «в битком набитом автобусе», где они «стоят впритык друг к другу».
«Это точно надо ограничивать и говорить, что давайте все-таки соблюдать дистанцию, потому что маска — недостаточное условие для соблюдения мер безопасности. Нужна еще социальная дистанция, вот здесь авиакомпании не соблюдают правила. Здесь тогда нужно авиакомпанию наказывать», — сказал Шайхутдинов.
Он также предложил авиаперевозчикам чаще использовать телескопические трапы вместо автобусов, на которых перевозить пассажиров дешевле, пишет Газета.Ru.
Шайхутдинов добавил, что в Госдуме уже начали обсуждать этот вопрос, напрямую связанный с комфортом и безопасностью авиапассажиров в условиях распространения коронавируса.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предложил отменить питание на коротких авиарейсах. Он пояснил, что в момент приема пищи человек снимает маску и риск заражения вырастает.
А барнаульцы рассказали, как в аэропорту из-за тумана «нарушили антиковидный режим».