В Госдуме предложили поставить у аптек контейнеры для утилизации масок

Ежедневно вне больниц образуется 15 млн единиц медицинских отходов, которые могут быть инфицированными, отмечает Бурматов.

По его словам, есть множество вариантов, как реализовать инициативу. Один из них — это отдельные контейнеры.

«Точно так же, как сегодня ставятся отдельные контейнеры для пластика. Он же потом не везется на полигон. То, что вы бросили в этот отдельный контейнер, поедет на отдельный завод, который с этим отдельно будет работать, потому что для них это уже сырье, они на нём заработают деньги. Мы предлагаем то же самое сделать для масок, респираторов, перчаток, экранов, очков и всего остального, чтобы это было эффективно», — говорит Владимир Бурматов.