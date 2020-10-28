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29 октября
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Здоровье

В Госдуме предложили поставить у аптек контейнеры для утилизации масок

Контейнеры, в которые можно будет выбрасывать маски, перчатки, респираторы, защитные экраны и другие медицинские отходы предложили устанавливать у аптек. Об инициативе в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
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Ежедневно вне больниц образуется 15 млн единиц медицинских отходов, которые могут быть инфицированными, отмечает Бурматов.

По его словам, есть множество вариантов, как реализовать инициативу. Один из них — это отдельные контейнеры.

«Точно так же, как сегодня ставятся отдельные контейнеры для пластика. Он же потом не везется на полигон. То, что вы бросили в этот отдельный контейнер, поедет на отдельный завод, который с этим отдельно будет работать, потому что для них это уже сырье, они на нём заработают деньги. Мы предлагаем то же самое сделать для масок, респираторов, перчаток, экранов, очков и всего остального, чтобы это было эффективно», — говорит Владимир Бурматов.

Как полагает депутат, подобную инфраструктуру можно было бы создать около аптек.

Ранее медики объяснили, как носить маски и нужны ли они тем, кто уже переболел ковидом.

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