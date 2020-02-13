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13 февраля -9°C

В густонаселенном районе Барнаула начали строить поликлинику за 1,2 млрд рублей

В Барнауле начали строить новую поликлинику. Она расположится в жилом квартале 2002а, на пересечении пр. Северного Власихинского и ул. Лазурной, рассказали в минстрое Алтайского края.

Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле.
Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле.
sgd22.ru

Площадь поликлиники будет более 15 тысяч кв.м. Учреждение сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Также здесь обустроят дневной стационар на 40 коек.

Проект разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф».

Что будет в новой поликлинике

  • Терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения,
  • Кабинеты доврачебного приема, женской консультации, функциональной диагностики, медицинской профилактики, инфекционных заболеваний, неотложной помощи и лучевой диагностики, клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,
  • Травмпункт,
  • Клинико-диагностическая лаборатория,
  • Помещения врачебной комиссии,
  • Вспомогательные помещения и пожаробезопасная зона.

Стены и потолки основных помещений покроют «дышащей» эмалью, для лестничных клеток, пожаробезопасных зон и вестибюля предусмотрено негорючее покрытие на основе калиевого жидкого стекла.

В здании будет пассажирский и грузопассажирский лифты. На территории организуют парковку и площадки для посетителей и тихого отдыха.

Врач.
Врач.
CCO

Когда построят поликлинику

Пока на объекте завершили разбивочные работы и вынос осей зданий и сооружений, расчищена строительная площадка, продолжается установка ограждения и земляные работы. Согласовывается временная точка присоединения к сетям электроснабжения.

Завершить весь объем запланированных мероприятий планируется в конце 2022 года.

Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.

Ранее в правительстве края рассказали, какие школы построят в 2020 году.

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