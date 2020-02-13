В густонаселенном районе Барнаула начали строить поликлинику за 1,2 млрд рублей

Площадь поликлиники будет более 15 тысяч кв.м. Учреждение сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Также здесь обустроят дневной стационар на 40 коек.
Проект разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф».
Что будет в новой поликлинике
- Терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения,
- Кабинеты доврачебного приема, женской консультации, функциональной диагностики, медицинской профилактики, инфекционных заболеваний, неотложной помощи и лучевой диагностики, клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,
- Травмпункт,
- Клинико-диагностическая лаборатория,
- Помещения врачебной комиссии,
- Вспомогательные помещения и пожаробезопасная зона.
Стены и потолки основных помещений покроют «дышащей» эмалью, для лестничных клеток, пожаробезопасных зон и вестибюля предусмотрено негорючее покрытие на основе калиевого жидкого стекла.
В здании будет пассажирский и грузопассажирский лифты. На территории организуют парковку и площадки для посетителей и тихого отдыха.
Когда построят поликлинику
Пока на объекте завершили разбивочные работы и вынос осей зданий и сооружений, расчищена строительная площадка, продолжается установка ограждения и земляные работы. Согласовывается временная точка присоединения к сетям электроснабжения.
Завершить весь объем запланированных мероприятий планируется в конце 2022 года.
Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.
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