В густонаселенном районе Барнаула начали строить поликлинику за 1,2 млрд рублей

В Барнауле начали строить новую поликлинику. Она расположится в жилом квартале 2002а, на пересечении пр. Северного Власихинского и ул. Лазурной, рассказали в минстрое Алтайского края.

Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле.

Площадь поликлиники будет более 15 тысяч кв.м. Учреждение сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Также здесь обустроят дневной стационар на 40 коек.

Проект разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф».

Что будет в новой поликлинике

Терапевтическое , хирургическое , эндоскопическое , физиотерапевтическое отделения,

хирургическое эндоскопическое физиотерапевтическое отделения, Кабинеты доврачебного приема , женской консультации , функциональной диагностики , медицинской профилактики , инфекционных заболеваний , неотложной помощи и лучевой диагностики , клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,

женской консультации функциональной диагностики медицинской профилактики инфекционных заболеваний неотложной помощи и лучевой диагностики клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности, Травмпункт,

Клинико-диагностическая лаборатория,

Помещения врачебной комиссии,

Вспомогательные помещения и пожаробезопасная зона.

Стены и потолки основных помещений покроют «дышащей» эмалью, для лестничных клеток, пожаробезопасных зон и вестибюля предусмотрено негорючее покрытие на основе калиевого жидкого стекла.

В здании будет пассажирский и грузопассажирский лифты. На территории организуют парковку и площадки для посетителей и тихого отдыха.

Врач. CCO

Когда построят поликлинику

Пока на объекте завершили разбивочные работы и вынос осей зданий и сооружений, расчищена строительная площадка, продолжается установка ограждения и земляные работы. Согласовывается временная точка присоединения к сетям электроснабжения.

Завершить весь объем запланированных мероприятий планируется в конце 2022 года.

Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.

Ранее в правительстве края рассказали, какие школы построят в 2020 году.