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Здоровье

В холодильнике хранится российская вакцина «Спутник V», модифицированная под штамм «дельта»

Вакцину «Спутник V» модифицировали под штамм «дельта», сообщает центр имени Гамалеи.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — сказал глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург «Интерфаксу».

В то же время ученый признал — пока неизвестна эффективность такого варианта «Спутника V».

«Ситуация примерно как на момент апреля-мая 2020 года: более полугода требуется, чтобы ее проверить, протестировать и внедрить. Но для этого нужно собрать сначала данные доклинических исследований, то есть на животных, потом подать досье в Минздрав, получить разрешение на клинические исследования и потом их проводить. Все это, конечно, немного сложно, потому что снова сделать такое испытание на 30 тыс. людей, как для первого варианта „Спутника“ было сделано, будет затруднительно», — цитирует bfm.ru руководителя научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илью Ясного.

Данные по «спутнику» и других

Эксперт сказал, что существующие вакцины (выходят все новые и новые исследования) очень неплохо защищают от «дельты».

Например, по Pfizer есть данные, что как была защита на 95% от госпитализации, от варианта «альфа» и от исходного варианта, так и от «дельты» те же самые 95% защиты от госпитализации остаются.

«Жалко, что для „Спутника“ нет таких данных. У нас же после публикации в The Lancet в феврале этого года вообще никаких научных данных не публиковалось, к сожалению», — резюмировал Ясный.

Исследования

Между тем в Аргентине провели исследование по сочетанию «Спутника V» с другими иностранными вакцинами: с англо-шведской AstraZeneca, американской Moderna и китайской Sinopharm.

Выяснилось, что при комбинации российского препарата с Moderna «наблюдается более сильный иммунный ответ».

На днях Гинцбург также заявил об эффективности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer для повышения защиты от штамма «дельта».

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