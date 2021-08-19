В холодильнике хранится российская вакцина «Спутник V», модифицированная под штамм «дельта»

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — сказал глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург «Интерфаксу».

В то же время ученый признал — пока неизвестна эффективность такого варианта «Спутника V».

«Ситуация примерно как на момент апреля-мая 2020 года: более полугода требуется, чтобы ее проверить, протестировать и внедрить. Но для этого нужно собрать сначала данные доклинических исследований, то есть на животных, потом подать досье в Минздрав, получить разрешение на клинические исследования и потом их проводить. Все это, конечно, немного сложно, потому что снова сделать такое испытание на 30 тыс. людей, как для первого варианта „Спутника“ было сделано, будет затруднительно», — цитирует bfm.ru руководителя научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илью Ясного.

Данные по «спутнику» и других

Эксперт сказал, что существующие вакцины (выходят все новые и новые исследования) очень неплохо защищают от «дельты».

Например, по Pfizer есть данные, что как была защита на 95% от госпитализации, от варианта «альфа» и от исходного варианта, так и от «дельты» те же самые 95% защиты от госпитализации остаются.

«Жалко, что для „Спутника“ нет таких данных. У нас же после публикации в The Lancet в феврале этого года вообще никаких научных данных не публиковалось, к сожалению», — резюмировал Ясный.

Исследования

Между тем в Аргентине провели исследование по сочетанию «Спутника V» с другими иностранными вакцинами: с англо-шведской AstraZeneca, американской Moderna и китайской Sinopharm.

Выяснилось, что при комбинации российского препарата с Moderna «наблюдается более сильный иммунный ответ».

На днях Гинцбург также заявил об эффективности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer для повышения защиты от штамма «дельта».