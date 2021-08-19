Комбинация российской вакцины и Moderna дала повышенный иммунный ответ

При этом подобных эффектов не наблюдалось при вакцинации двумя компонентами «Спутника V» и комбинации российского препарата с вакциной компании AstraZeneca. Сейчас изучаются результаты исследования комбинации «Спутника V» c китайским препаратом Sinopharm, сообщает ТАСС.
Исследование проводилось в Аргентине.
Аргентинская сторона сообщила также, что не было каких-либо новых проявлений вероятности развития побочных эффектов при вакцинации комбинацией вакцин. Не было ни одной госпитализации, пишет bfm.ru.
Аргентина начала применять «Спутник V» с конца декабря 2020 года.
Между тем анонсирована новая российская вакцина от ковида.
«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российские вакцины
В России зарегистрировано четыре вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
По его словам, промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований остальных двух вакцин, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», ожидаются позже.
Так, в первом квартале 2022 года будет опубликован отчет по «КовиВаку».