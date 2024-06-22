В Канаде обнаружили загадочную болезнь, которую не дают изучать местные власти

Канадский нейробиолог заявил о загадочной болезни головного мозга, на исследование которой правительство наложило запрет, сообщает The Guardian.

Заболеть, как утверждается, могли до 350 человек. Ученый Майкл Култхарт также заявлял, что ему запретили расследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Речь, как отмечалось, идет о неизвестном неврологическом синдроме. Его симптомы похожи на проявления болезни Крейтцфельдта-Якоба.

Заболевание выражается самыми разными симптомами: от повышенного слюноотделения до ощущений, что по вам ползают насекомые.

Объяснить происхождение болезни учёные не могут, поскольку по неизвестным причинам изучать данное заболевание им не дают.

Ранее сообщалось, что в Японии бушует опасное заболевание, убивающее зараженных через два дня.

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