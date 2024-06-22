В Канаде обнаружили загадочную болезнь, которую не дают изучать местные власти

Заболеть, как утверждается, могли до 350 человек. Ученый Майкл Култхарт также заявлял, что ему запретили расследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Речь, как отмечалось, идет о неизвестном неврологическом синдроме. Его симптомы похожи на проявления болезни Крейтцфельдта-Якоба.
Заболевание выражается самыми разными симптомами: от повышенного слюноотделения до ощущений, что по вам ползают насекомые.
Объяснить происхождение болезни учёные не могут, поскольку по неизвестным причинам изучать данное заболевание им не дают.
Ранее сообщалось, что в Японии бушует опасное заболевание, убивающее зараженных через два дня.
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