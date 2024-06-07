7 июня
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Здоровье

В Китае мужчина сломал самую сильную кость в организме из-за кашля и газировки

35-летний мужчина из китайской провинции сломал бедренную кость из-за кашля и пристрастия к газировке, сообщает Lenta.ru

Врач и пациент.
Врач и пациент.
Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

По словам врача, мужчины в таком молодом возрасте чаще всего получают травмы в результате падения или автомобильной аварии.

Пострадавший рассказал, что почувствовал резкую боль сразу после приступа кашля, но не придал этому значения. Он обратился к специалистам только после того, как ему стало тяжело ходить.

Снимок показал, что у мужчины перелом бедра. Тогда врачи расспросили пациента о его общем состоянии здоровья, а так же провели тест на плотность костей. Оказалось, что мужчина полностью заменил воду на газировку. Результат теста поразил врачей — состояние костей у больного было схожим с 80-летним мужчиной.

Врачи заключили, что избыточное употребление газированных напитков мешает организму правильно усваивать кальций, что влияет на плотность костей. Так он и получил перелом бедра.

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