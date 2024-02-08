Алтайские врачи поставили на ноги 82-летнюю женщину после тяжелой травмы

Врачи Больницы скорой медицинской помощи помогли 82-летней пациентке со сложной травмой - переломом бедренной кости. Благодаря помощи специалистов, она смогла снова встать на ноги. Об этом рассказали в краевом минздраве.

Первые 48 часов

Утро 28 января чуть не закончилось трагично для пожилой жительницы Алейского района. Женщина сломала бедренную кость. Это один из тяжелых переломов, который сопровождается болевым шоком и значительной кровопотерей.

Пострадавшую госпитализировали в Алейскую ЦРБ. На помощь врачам районной больницы пришли травматологи БСМП. Они дистанционно проконсультировали коллег и приняли совместное решение срочно доставить пациентку в Барнаул.

"Первые 48 часов после получения перелома бедренной кости очень важны для дальнейшего качества жизни пациента. Отечественный и мировой опыт доказал, что чем раньше пожилого человека мы прооперируем, стабилизируем, поставим на ноги, тем проще он выйдет из этого стресс-состояния", - объясняет Сергей Кузнецов, заведующий травматологическим отделением №1 БСМП.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка. СС0

Заново учиться ходить

Перед тем, как госпитализировать пациентку в Барнаул, врачи Алейской ЦРБ выполнили ей скелетное вытяжение и провели необходимый перечень обследований для того, чтобы сделать операцию как можно скорее.

В этот же день женщину доставили в Больницу скорой медицинской помощи и прооперировали. На третий день после операции пациентке провели дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей, чтобы исключить тромбоз.

Восстановление после перелома бедренной кости проходит довольно тяжело, особенно у пожилых людей. Кости срастаются от четырех месяцев до полугода, и все это время человек находится на постельном режиме, почти без движения. Это негативно сказывается на состоянии возрастных пациентов, которые уже страдают от других сопутствующих заболеваний.

Пожилая женщина, пенсия. СС0

"Развиваются пролежни, пневмонии, урологические расстройства, обостряется сердечно-сосудистая патология, возникают тромбозы, которые опасны тромбоэмболией легочной артерии. В целом, без оперативного лечения у пожилого человека мало шансов пережить это состояние", - поясняют в минздраве.

Несмотря на это, пациентка успешно прошла все этапы первичной реабилитации. Сначала ей разрешили присаживаться на кровати, а на следующий день - уже ходить с дополнительной опорой. Сейчас женщина готовится к выписке.

Необходимая операция

Это происшествие далеко не единственное в Алтайском крае. По информации минздрава, в 2023 году в регионе все больше возрастных пациентов попадали в больницы с переломом бедренной кости. Многие случаи происходили в отдаленных селах.

В связи с этим краевые травматологи разработали методические рекомендации и маршрутизацию пациентов с тяжелыми травмами. Это большая и значимая работа для всего края, отмечают в ведомстве.

Старость. Пенсия. Пожилой человек. Открытые источники в Интернете

Сегодня специалисты БСМП проводят ежедневный мониторинг людей с переломами шейки бедра и других тяжелых переломов. В максимально короткие сроки пациентов направляют в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Операции остеосинтеза бедренной кости проводятся в двух больницах скорой медицинской помощи Барнаула, а также в Бийске, Славгороде и Рубцовске.

"В нашем отделении ежегодно проводиться более 500 высокотехнологичных операций, порядка 400 из них – это лечение переломов бедренной кости. Кроме того, за прошлый год 300 пациентам стационара с переломом шейки бедра выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава», - рассказал Сергей Кузнецов.

Коварная зима

Нередко причиной перелома бедренной кости у пожилых людей становится гололедица. Этой зимой дороги и тротуары постоянно скованы ледяным панцирем из-за частых капризов погоды.

По этой причине во время гололедицы пожилым людям рекомендуется не выходить из дома без особой причины. Если же все-таки пришлось выйти на улицу, то им стоит иметь при себе трость или другой предмет для опоры.

Травматизм в гололед Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи

Заведующий травмпунктом БСМП Константин Карапыш называет несколько основных правил, как обезопасить себя в непогоду. В первую очередь, нужно передвигаться неспешно и осторожно, избегая наклонных поверхностей. Самый лучший способ — ходить вперевалку, мелкими шажками, как пингвины. Это способствует большей устойчивости и не дает ногам разъехаться.

Предотвратить получение травмы поможет правильно подобранная обувь. Она должна быть на плоской нескользящей подошве и достаточно гибкой, чтобы человек мог свободно двигаться.

Подошва должна быть антискользящей из морозостойкого материала, а протектор с глубоким рисунком, как у автомобильных шин.

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