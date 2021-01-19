В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано.

17 января было обнаружено 109 новых заразившихся, внутри страны — 93, умерших не было, пишет «Интерфакс».

Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны.

Всего в Китае с начала пандемии по состоянию на 00:00 часов мск 18 января зафиксировано 88 тыс. 454 случая заражения коронавирусом, скончались 4 тыс. 635 человек, выздоровели более 82,4 тыс. Население Китая составляет более 1, 4 млрд человек.

В Поднебесной не проводится массовая вакцинация населения. Но привиты уже порядка 9 млн человек.

В России общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 612 800, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале 19 января. На 1 января 2020 года по оценке Росстата в России было 146 748 590 постоянных жителей.

В Алтайском крае за время пандемии общее число заболевших составляет 36 736 человек. В регионе проживает 2,3 млн человек.