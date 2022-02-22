В алтайской больнице скорой помощи теперь «фотографируют» желудок в высоком разрешении

Краевая больница скорой помощи пополнилась новым оборудованием для исследования желудочно-кишечного тракта. В эндоскопическом отделении установили новую видеоэндоскопическую систему, гастровидеоскопы и видеодоуденоскоп последнего поколения на общую сумму более 25 млн рублей.

«В приоритете у нас — оказание экстренной помощи жителям Алтайского края, — говорит главврач БСМП Андрей Макин. — Эта помощь должна быть не только своевременной, но и высокотехнологичной. Какие бы золотые руки не были у наших докторов, без аппаратуры мы такую помощь оказывать не можем».

Новые аппараты позволят врачам получать изображение в высоком разрешении при проведении диагностических и лечебных манипуляций на желудочно-кишечном тракте.

Переносной гастровидеоскоп появился в больнице впервые. Благодаря ему врачи смогут проводить необходимые исследования непосредственно у постели тяжело больного — это важно в условиях экстренного стационара.

Цифра Около 6 000 диагностических и лечебных манипуляций проводят ежегодно в эндоскопическом отделении БСМП.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

«Я надеюсь, что и 2022 год будет не менее удачным в плане поступления нового оборудования, потому что больница растет и развивается, — говорит Андрей Макин. — Мы освоили и внедряем множество высокотехнологичных методов оказания экстренной помощи».

Новое оборудование необходимо сейчас всем отделениям БСМП. Макин надеется, что минздрав поможет обновить эндоскопические стойки для хирургии и гинекологии. Именно на них проводится 80% оперативных вмешательств.

Также оборудование требуется травматологам. Для современных техник погружного остеосинтеза (сопоставления костных отломков) нужны рентгеновские установки, которые постепенно выходят из строя и нуждаются в замене.

Самое востребованное в БСМП, по словам главврача, — операционные столы, некоторые из них «работают» больше 30 лет. Самый простейший белорусского производства стоит около миллиона рублей.