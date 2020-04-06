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Здоровье

В Красноярске и Норильске прилетевших из Северной столицы и Москвы отправляют на изоляцию

В Красноярском крае с 6 апреля вводится режим двухнедельной изоляции всех прилетающих в аэропорты Красноярска и Норильска рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Также все лица, прибывающие в регион другими транспортными средствами, обязаны сообщать о своем приезде и датах пребывания в этих двух городах.

Дом и обсерватор

Местные жители должны находиться в домашних условиях 14 дней, а «граждане, проживающие в других субъектах РФ, — по месту их пребывания (при наличии возможности) или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания», пишет «Коммерсантъ».

Аналогичные меры

Ранее подобные меры приняли власти Томской области — прилетающих из Москвы в Томск пассажиров с 6 апреля тоже будут отправлять на самоизоляцию из-за коронавируса Covid-19.

Данные по СФО

За последние сутки в Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения COVID-19. Теперь в регионе зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них четыре человека выздоровели.

По данным карты распространения Covid-19, после Красноярского края идет Алтайский — в регионе уже 12 заболевших. В Новосибирской области — 11, В Омской области — 10. По три человека в Томской и Кемеровской областях, Хакасии.

В соседней с Алтайским краем Республике Алтай по-прежнему 0 заболевших. Из Горно-Алтайска не выполняются прямые рейсы в Москву и обратно.

Частота рейсов московского направления из аэропорта Барнаул сокращена.

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