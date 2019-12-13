В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Мама девочки рассказала, что они обращались к специалисту и раньше. Однако перед последним сеансом она заметила, что ее дочери плохо.

«От любого прикосновения ребенок вздрагивал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», — рассказала мать девочки.

Родители обратились к врачам, которые диагностировали перелом обеих ног. Причем правая нога была травмирована в трех местах.

Ребенку пришлось накладывать гипс. Сейчас девочка идет на поправку.

Примечательно, что за один курс массажа и незаконченный второй родители заплатили более 80 тыс. рублей. Массажистка своей вины не признавала, а потом предложила вернуть часть денег. А после и вовсе перестала выходить на связь.