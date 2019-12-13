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Здоровье

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Красноярский мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщает местный телеканал ТВК.

Чемпионат по массажу 2017
Чемпионат по массажу 2017
Анна Зайкова

Мама девочки рассказала, что они обращались к специалисту и раньше. Однако перед последним сеансом она заметила, что ее дочери плохо.

«От любого прикосновения ребенок вздрагивал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», — рассказала мать девочки.

Родители обратились к врачам, которые диагностировали перелом обеих ног. Причем правая нога была травмирована в трех местах.

Ребенку пришлось накладывать гипс. Сейчас девочка идет на поправку.

Примечательно, что за один курс массажа и незаконченный второй родители заплатили более 80 тыс. рублей. Массажистка своей вины не признавала, а потом предложила вернуть часть денег. А после и вовсе перестала выходить на связь.

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