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Здоровье

В Кремле не исключили новых мер из-за коронавируса

При продолжении роста числа случаев COVID-19 в России правительственный штаб или регионы могут принять дополнительные решения по ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Меры будут приниматься в зависимости от заполняемости больниц.

«Это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — сказал Песков.

Границы

Определенные меры контроля при въезде в регионы могу быть, но речи о перекрытии границ субъектов не идет.

Антирекорд

Песков констатировал — зафиксирован «действительно печальный антирекорд по России», говоря о статистике заражений коронавирусом, пишет bfm.ru.

В России 9 октября выявлен максимальный прирост заболевших COVID-19 с начала пандемии — зарегистрировано 12 126 новых случаев.

Выходные

Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Рекомендовано воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест и ограничить передвижения на общественном транспорте.

Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, ношение масок являются эффективными методами контроля заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, напомнил представитель Минздрава

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