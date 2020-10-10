В Кремле не исключили новых мер из-за коронавируса

Меры будут приниматься в зависимости от заполняемости больниц.
«Это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — сказал Песков.
Границы
Определенные меры контроля при въезде в регионы могу быть, но речи о перекрытии границ субъектов не идет.
Антирекорд
Песков констатировал — зафиксирован «действительно печальный антирекорд по России», говоря о статистике заражений коронавирусом, пишет bfm.ru.
В России 9 октября выявлен максимальный прирост заболевших COVID-19 с начала пандемии — зарегистрировано 12 126 новых случаев.
Выходные
Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Рекомендовано воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест и ограничить передвижения на общественном транспорте.
Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, ношение масок являются эффективными методами контроля заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, напомнил представитель Минздрава