В Кремле не исключили новых мер из-за коронавируса

Меры будут приниматься в зависимости от заполняемости больниц.

«Это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — сказал Песков.