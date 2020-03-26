В Курске каждый час через громкоговорители транслируют обращение губернатора о Covid-19

«"Уважаемые жители и гости Курской области! На нашей территории объявлен режим повышенной готовности. Из-за опасности распространения коронавируса откажитесь от посещения мест скопления людей, старайтесь выходить на улицу только для приобретения продуктов и лекарств. Напоминаю, что за нарушение правил режима повышенной готовности законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Этот сложный период мы преодолеем только вместе и только благодаря строгой дисциплине и взаимному уважению. Соблюдайте правила личной гигиены, будьте здоровы, берегите себя и своих близких», — транслируют громкоговорители обращение

Аудиозапись обращения губернатора Романа Старовойта опубликовал телеграм-канал Mash.

По данным Mash, сообщение транслируют раз в час. Стоит ли прибегать к таким крайним мерам?

Мнение психолога

Григорий Крамской,

психолог:

— Важно, что есть элементы преувеличения, нагнетания, и при этом по факту присутствует чрезмерная драматизация. При этом появляется двуличие и фальшь — это, к сожалению, неизбежность чрезмерной драматизации. Даже если это прослушивать три-четыре раза в день, а не каждый час, то это может оказать негативное воздействие на людей с нестабильной внутренней психической основой. Это крайне вредно для детей, для больных людей и может негативно воздействовать даже на здоровых. Элементы агрессии у тех, кто склонен к агрессии, будут усиливаться.

В Курске начал работать мобильный комплекс по диагностике коронавирусной инфекции, пишет bfm.ru. Пройти необходимые исследования абсолютно бесплатно могут все желающие, но по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт.

Ранее ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев призвал россиян готовиться к взрывному сценарию распространения опасного коронавируса COVID-2019 в стране. Ситуация будет напоминать ядерную реакцию, считает эксперт.

По словам Малышева, уже сейчас число заболевших увеличивается с геометрической прогрессией, следовательно, дальше будет только хуже.