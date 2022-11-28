28 ноября
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Здоровье

В Мексике у новорожденной девочки удалили 6-сантиметровый хвост

Врачи удалили шестисантиметровый хвост у новорожденной девочки в Мексике, ссылается Daily Mail на научную работу в «Журнале педиатрической хирургии».

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com

Девочка с мягким хвостом более пяти сантиметров родилась в сельской больнице. Ее матери сделали кесарево сечение. В Мексике такой случай первый.

Беременность прошла без осложнений. Ребенок появился на свет в положенный срок. Ее родителям примерно по 30 лет. У них есть сын, у него не зафиксировано отклонений.

Хвост рос из копчика, его основание было немного сдвинуто влево. Остальные показатели, как сообщили врачи, были в норме.

Уточняется, что структура удаленного хвоста — мягкая. Он был покрыт кожей и волосами. Его можно было двигать, не причиняя боли пациенитки, но сам он не шевелился.

Медики повторно осмотрели девочку, когда ей исполнилось два месяца. За это время хвост вырос на 0,8 сантиметра. Отросток удалили под местной анестезией.

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