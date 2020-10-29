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Здоровье

В Минздраве назвали обязательные условия для лечения коронавируса на дому

Пациенты с положительными тестами на коронавирус могут лечиться дома, если они не проживают в коммунальной квартире или общежитии, а также если у них есть возможность находиться в отдельной комнате.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
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Заболевший не должен проживать с лицами старше 65 лет, а также страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Проходящие лечение от COVID-19 на дому должны соблюдать все предписания врача в течение срока лечения.

Согласно приказу, лечение пациенту рекомендуется назначать с учетом временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению коронавируса, пишет bfm.ru.

Приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин уверен, что наша страна лучше других государств мобилизовала ресурсы здравоохранения в пандемию COVID-19.

Так глава государства прокомментировал высказанное мнение о том, что оптимизация здравоохранения в РФ привела к недостатку коек в период пандемии.

Путин подчеркнул — содержать инфекционные койки, когда нет пандемии, просто бессмысленно. В то же время, по его мнению, «способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое другое, наверное, государство в мире».

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