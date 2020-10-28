Лучшей в мире назвал Путин мобилизацию российской медицины во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин уверен, что наша страна лучше других государств мобилизовала ресурсы здравоохранения в пандемию COVID-19, заявил он на заседании Совета по культуре и искусству, передает РИА Новости .

Так глава государства прокомментировал высказанное мнение о том, что оптимизация здравоохранения в РФ привела к недостатку коек в период пандемии.

Путин подчеркнул — содержать инфекционные койки, когда нет пандемии, просто бессмысленно. В то же время, по его мнению, «способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое другое, наверное, государство в мире».

«Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек, причем не только для людей, которые болеют в тяжелой форме ковидом, но и для больных с легкой и средней степенью тяжести», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что коек для заболевших коронавирусом в легкой форме «в мире вообще нигде нет». Для примера Путин привел Великобританию, где «с легкой формой вообще в больницах не принимают», пишет bfm.ru.

Глава государства при этом признал, что оптимизация российской системы здравоохранения прошла не без проблем, заметив, что «оптимизировали в некоторых местах так, что за 100 километров нужно ехать за элементарной медицинской помощью».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что медицина в России стабильнее, чем в других странах. И отметил, что преобразования в системе здравоохранения — «не вопрос Кремля».

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка. kremlin.ru.

«Скорые» у минздрава

Накануне врачи скорой помощи в Омске привезли задыхающихся коронавирусных пациентов к зданию областного минздрава. Больных нигде не принимали на госпитализацию.

Пациенты находились в тяжелом состоянии и не могли дышать без кислорода. На 10-часовое катание от больницы к больнице медики истратили четыре кислородных баллона.

Две кареты скорой помощи стояли у минздрава со включенными сиренами, позже к ним присоединилась еще одна машина, но без пациента. Потом подъехала полиция.

Врачи сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар БСМП.

В Китае

Между тем в китайском городе из-за бессимптомных больных за три дня обследовали порядка 5 млн человек.

Китай, где коронавирус был официально зарегистрирован впервые в конце декабря, прежде чем он распространился по миру, в значительной степени преуспел в сдерживании эпидемии на своей территории с помощью большого количества тестов, мер сдерживания и ограничений передвижения.