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Политика

Песков заявил, что медицина в России стабильнее, чем в других странах

Медицина в России более стабильна, чем во многих других передовых странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И отметил, что преобразования в системе здравоохранения — «не вопрос Кремля», передает РИА «Новости».

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
http://kremlin.ru

«То, что есть проблемы, они, к сожалению, неизбежны, и суть работы заключается в том, чтобы не превращать их в системные проблемы», — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что преобразования в системе здравоохранения — «не вопрос Кремля». Песков подчеркнул, что этими вопросами должны заниматься профильные специалисты.

Также Дмитрий Песков добавил, что в мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы «достаточно профинансирована».

Ранее представитель Кремля резко высказался об отношениях с Европой. «Москва не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения», — заявил Песков.

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