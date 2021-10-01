В Минздраве посчитали, сколько привитых от ковида россиян выиграли по 100 тысяч рублей

В Минздраве рассказали, что за первый месяц лотереи среди вакцинированных россиян 172 человека получили денежные призы, пишет РИА Новости.

Победителям вручили по 100 тыс. рублей.

Следующий розыгрыш состоится 14 октября. В нем смогут принять участие все, кто привился до этой даты.

В России с 1 сентября по 1 декабря разыграют призы по 100 тыс. рублей среди россиян старше 18 лет, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Призы получат 1 тыс. человек, их выберут случайным образом. Победители получат уведомление в своей учетной записи на госуслугах, пишет polit.ru. Деньги им переведут на карту системы «Мир».

Лотерея проводится по инициативе правительства. Оператором выступает акционерное общество «Гознак». Номера победивших сертификатов опубликованы на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Ранее власти Москвы, Подмосковья и некоторых других российских регионов (в том числе, Алтайского края) предлагали местным жителям различные бонусы и привилегии за вакцинацию от COVID-19.

С декабря 2020 года в России идет прививочная кампания. К середине сентября 2021 года полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли 41 млн человек.