На Алтае могут разыграть машины или квартиры, чтобы стимулировать на вакцинацию. Но пока велосипед

В Алтайском крае не исключают возможности розыгрыша машин или квартир, чтобы стимулировать жителей на вакцинацию от ковида, сообщает « Толк » со ссылкой на региональный минздрав.

В министерстве рассказали, что накануне губернатор региона Виктор Томенко провел селекторное совещание с муниципалитетами.

На мероприятии решили, что властям городов и районов придется придумать различные стимулы для жителей — чтобы шли прививаться от коронавируса.

В том числе, подчеркнули в минздраве, речь может идти даже о розыгрыше квартиры или машины.

«Главное — это убедить человека поставить вакцину и сформировать настрой в обществе. Мы должны быть ответственными за своих родных и близких. Должны быть и социальные меры, и стимулы, например лотерея», — пояснили в ведомстве.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Примечательно, что некоторые главы районов уже начали предлагать жителям различные мотивации.

Так, руководитель Залесовского района Александр Пластеев в своем Instagram призвал работодателей наградить выходным днем всех привившихся. Также рассказал про розыгрыш велосипеда.

«Фонд развития Залесовского района выступает за здоровый образ жизни, поэтому ребята запускают розыгрыш велосипеда среди тех, кто пройдет вакцинацию с 20 июня по 2 июля. Чтобы принять участие, после вакцинации можно скинуть <…> подтверждение с Госуслуг. 3 июля при помощи генератора случайных чисел определится победитель», — простимулировал Пластеев.

Стоимость велосипеда не сообщают. Кстати, руководство российского госканала RT пообещало каждому сотруднику выплатить 57 тыс. рублей за прививку.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае могут вернуть коронавирусные запреты на фоне резкого подъема заболеваемости.