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Жизнь

Коронавирусные запреты могут вернуть в Алтайском крае на фоне резкого подъема заболеваемости

Власти Алтайского края рассмотрят необходимость возвращения ковидных ограничений на фоне резкого подъема заболеваемости, сообщает «Банкфакс».

Женщина. Маска.
Женщина. Маска.
ССО.

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 782, число тяжелобольных — со 142 до 247. За последние сутки число тяжелобольных выросло на 18, число зараженных в госпиталях — на 55, а коечный фонд увеличили на 70 кроватей.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев сообщил изданию, что в скором времени оперштаб обсудит целесообразность возвращения ограничительных мер.

Он напомнил, что в крае не снимали режим повышенной готовности, а в ковидных госпиталях уже создаются дополнительные места.

«Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в ближайшие дни рассмотрит необходимость введения дополнительных ограничительных мер. Главный способ остановить пандемию и избежать новых всплесков заболеваемости — соблюдение санитарных правил и вакцинация», — рассказал Негреев.

Стоит отметить, что до недавнего времени в Алтайском крае число зараженных коронавирусом шло на спад — в начале июня, к примеру, зафиксировали 54 новых случая.

При этом за последние месяцы в регионе ослаб контроль над масочным режимом — в общественных местах, магазинах, транспорте и не только.

Ранее сообщали, что Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию против ковида. Власти Новосибирской области не исключили введение локдауна.

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