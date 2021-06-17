Зараженных больше, чем вчера: на Алтае за сутки на ковид обследовали 4 тыс. человек и «нарастили койки»

В Алтайском крае, по данным на 17 июня, зарегистрировали 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и шесть смертей, сообщает региональный оперштаб.

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 782, число тяжелобольных — со 142 до 247. За последние сутки число тяжелобольных выросло на 18, число зараженных в госпиталях — на 55, а коечный фонд увеличили на 70 кроватей. Количество новых зараженных за сутки выросло на три — с 73 до 76.

На 17 июня всего в крае инфицированных — 52 689 (в том числе 3 557 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 108 пациентов, из них за прошедшие сутки — 5.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 782 человека.

«Кроме этого, 181 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 157 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Анализы. CC0

«Развернуто 1192 койки, к кислороду имеют подключение 1187, с ИВЛ — 153. Резервных коек: 1192 — 782 — 181 = 229», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 247, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 104.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 330 человек: из них 6 — за прошедшие сутки (4 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 373 человека (по иным причинам смерти — 957).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 522 202 человек. На 17 июня в регионе прививается 280 797 человек: 46 167 — получили первую прививку, 234 630 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее сообщали, что на Алтае из-за роста заболеваемости коронавирусом развернут дополнительные моногоспитали.