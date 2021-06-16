Коронавирус пошел в рост в Алтайском крае. За сутки к ИВЛ подключили восемь человек

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 727, число тяжелобольных — со 142 до 229. За последние сутки к аппаратам ИВЛ подключили восемь человек, а число тяжелобольных выросло на 25. Количество новых зараженных за сутки выросло на шесть — с 67 до 73.
На 16 июня всего в крае инфицированных — 52 613 (в том числе 3 551 ребенок до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 103 пациента, из них за прошедшие сутки — 20.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 727 человек.
«Кроме этого, 171 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 159 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 1122 койки, к кислороду имеют подключение 1117, с ИВЛ — 143. Резервных коек: 1122 — 727 — 171 = 224», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 229, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 104.
За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 324 человека: из них 3 — за прошедшие сутки (трое из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 369 человек (по иным причинам смерти — 955).
На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 518 429 человек. На 16 июня в регионе прививается 277 318 человек: 46 444 — получили первую прививку, 230 874 — получили две прививки (полностью вакцинированы).
Ранее сообщали, что на Алтае из-за роста заболеваемости коронавирусом развернут дополнительные моногоспитали.
Из новых 73 заболевших по данным на 16 июня: Барнаул — 37, Камень-на-Оби — 10, Бийск — 7, Славгород — 6, Яровое — 3, Бийский и Егорьевский районы — по 2, Заринск, Рубцовск, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский и Тальменский районы — по 1.