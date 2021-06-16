Коронавирус пошел в рост в Алтайском крае. За сутки к ИВЛ подключили восемь человек

В Алтайском крае, по данным на 16 июня, зарегистрировали 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и пять смертей, сообщает региональный оперштаб.

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 727, число тяжелобольных — со 142 до 229. За последние сутки к аппаратам ИВЛ подключили восемь человек, а число тяжелобольных выросло на 25. Количество новых зараженных за сутки выросло на шесть — с 67 до 73.

На 16 июня всего в крае инфицированных — 52 613 (в том числе 3 551 ребенок до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 103 пациента, из них за прошедшие сутки — 20.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 727 человек.

«Кроме этого, 171 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 159 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Анализы. CC0

«Развернуто 1122 койки, к кислороду имеют подключение 1117, с ИВЛ — 143. Резервных коек: 1122 — 727 — 171 = 224», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 229, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 104.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 324 человека: из них 3 — за прошедшие сутки (трое из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 369 человек (по иным причинам смерти — 955).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 518 429 человек. На 16 июня в регионе прививается 277 318 человек: 46 444 — получили первую прививку, 230 874 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее сообщали, что на Алтае из-за роста заболеваемости коронавирусом развернут дополнительные моногоспитали.