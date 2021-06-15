На Алтае 47 детей заразились ковидом с начала июня, а в больницах «в два раза» выросло число пациентов

В Алтайском крае, по данным на 15 июня, зарегистрировали 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и три смерти, сообщает региональный оперштаб.

По данным на 1 июня, в Алтайском крае 3498 детей заболели коронавирусом, а 15 июня — 3545. За две недели число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 713, число тяжелобольных — со 142 до 204, количество коек — с 802 до 1122. При этом 15 июня выздоровели лишь пять человек, а 1 июня — 64.

На 15 июня всего в крае инфицированных — 52 540 (в том числе 3 545 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 083 пациентов, из них за прошедшие сутки — 5.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 713 человек.

«Кроме этого, 152 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

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«Развернуто 1122 койки, к кислороду имеют подключение 1117, с ИВЛ — 143. Резервных коек: 1122 — 713 — 152 = 257», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 204, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 96.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 319 человек: из них 3 — за прошедшие сутки (двое из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 366 человек (по иным причинам смерти — 953).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 515 637 человек. На 15 июня в регионе прививается 274 647 человек: 47 616 — получили первую прививку, 227 031 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее в ковидной больнице Барнаула после жалоб санитаров начали служебное расследование.