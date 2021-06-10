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Жизнь

Служебное расследование начали в ковидной больнице Барнаула после жалоб санитаров

В барнаульской горбольнице № 5 проводится служебное расследование по поводу начисления ковидных доплат для младшего медицинского персонала. Об этом заявили в региональном минздраве.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

В больнице создали комиссию по проверке фактической отработки времени и объема начисленных Фондом социального страхования выплат.

«Мы с каждым из сотрудников обсудим и проведем беседу, чтобы больше не возникало недопонимания», — прокомментировала uлавный врач больницы Ирина Вильгельм.

Никаких дисциплинарных и иных взысканий к сотрудникам в мае не применялось, добавила она.

Реестр за май передали в Фонд социального страхования 8 июня в соответствии с табелем рабочего времени сотрудников отделения.

Ранее медики отделения реанимации и интенсивной терапии подали коллективную жалобу на руководство из-за лишения премий. Они уверяют, что в период с 1 по 31 мая 2021 начальство не внесло в табель отработанные часы, за которые полагаются ковидные доплаты.

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