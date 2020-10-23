В Минздраве призвали отказаться от антибиотиков при профилактике ковида

Использование антибиотиков здоровыми людьми для профилактики COVID-19 не поможет избежать заражения и может навредить, рассказал главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов, сообщает РИА Новости .

Сейчас многие россияне скупают в аптеках противомикробные препараты, запасаются ими впрок, нередко без консультации с врачом начинают принимать их, отметил эксперт. При этом такие препараты не действуют на вирусы, в том числе на коронавирус, и не работают для предотвращения возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях.

Неконтролируемый прием антибиотиков приводит к тому, что микроорганизмы в полости рта и кишечнике становятся устойчивыми к медикаментам, и в дальнейшем лечить их будет очень сложно, указал Козлов, пишет Lenta.ru.

Врачи предупреждают: бездумное применение даже безобидных иммуномодуляторов и средств от кашля может усугубить тяжесть состояния и нанести еще больший вред здоровью.