В Минздраве прокомментировали сообщения о тайной вакцинации российской элиты

Применение препарата вне рамок клинических исследований пока невозможно, поскольку он еще не выпущен в гражданский оборот, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В настоящее время продолжаются клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром имени Гамалеи. Вакцину получали добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации», — сообщил чиновник.





Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил «Интерфаксу», что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российская элита с апреля получила возможность опробовать экспериментальную вакцину, пишет bfm.ru. Агентство якобы получило подтверждения от десятков привившихся, некоторые жаловались на побочные эффекты, другие сказали, что отказались от вакцинации. Всего доступ к вакцине получили сотни видных политиков и крупных бизнесменов, утверждает агентство.

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Срок действия

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что, возможно, вакцину от коронавируса придется обновлять раз в несколько лет.

«Вакцину от гриппа меняют, и часто. Пока что за тот небольшой период наблюдения, в течение которого мы ведем мониторинг за вирусом, нет указаний на то, что он настолько изменит свою структуру, что придется менять вакцину. Но в принципе могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять», — сказал Гинцбург.