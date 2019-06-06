В Минздраве рассказали, к чему приведет запрет абортов

Запрет абортов может привести к росту материнской и младенческой смертности, заявила замглавы Минздрава РФ Татьяна Яковлева на Петербургском международном экономическом форуме.

«Никакими запретительными мерами — я сама педиатр, и сразу об этом говорю — мы не решим проблему, мы, наоборот, ее усугубим. Потому что это приведет и к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, криминализации обстановки. Ни в коем случае!» — приводит слова представителя Минздрава «Интерфакс».

На ситуацию положительно влияют программы поддержки и консультирования женщин, добавила Яковлева. По словам замминистра, в 2013 году в России было сделано 881,37 тысячи абортов, а в 2018 — 567,18 тысячи. Число операций, проведенных по желанию женщины, сократилось с 582 тысяч в 2013 году до 294,45 тысячи в 2018.

«Раньше более 50% хотели делать аборт, то теперь менее 50%. Женщины уже стараются не делать аборты», — сказала Яковлева.

Замминистра подчеркнула, что важна работа с медицинским персоналом, чтобы он был заинтересован мотивировать женщину не делать аборт. Также нужно организовать социальную помощь женщине и молодой девушке, чтобы она могла сохранить ребенка.

В феврале представители православной общественности предложили исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования и компенсировать их стоимость через субсидии правительства РФ, пишет polit.ru. Субсидии должны были выплачиваться только за аборты в случае несовершеннолетия родителей, низкого уровня доходов, изнасилования и подобного.

Ранее патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует. Священнослужитель напомнил, что убийство человека — «великий грех».