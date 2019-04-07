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Здоровье

В Минздраве разъяснили, как правильно питаться и двигаться, чтобы продлить жизнь

Минздрав России назвал основные факторы риска, которые человек может контролировать сам, чтобы увеличить продолжительность жизни. Это курение, избыточная масса тела, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Здесь пояснили, как эти риски нужно избегать.

Скандинавская ходьба.
Скандинавская ходьба.
архив компании "Алтай-Актив"

В Минздраве, в частности, рассказали, что с начала реализации антитабачной кампании количество курильщиков в России снизилось на 21%. Однако около 30% россиян до сих пор продолжают курить, отметили в пресс-службе.

По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола. С курением связаны до 90% всех случаев рака легких и половина сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому от курения следует отказаться совсем, в том числе и от употребления электронных сигарет, которые оказывают такое же негативное влияние на организм человека, подчеркнули в Минздраве.

Для поддержания здоровья следует придерживаться некоторых правил питания — чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более трех яичных желтков в неделю, заменить майонез маслом и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день.

Кроме того, детям и подросткам необходимы физические нагрузки в течение одного часа каждый день, а взрослым достаточно 2,5 часов в неделю, подчеркнули в пресс-службе.

«Тогда вы получите целый букет положительных результатов — снизится риск гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника, риск падений, и соответственно переломов шейки бедра», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, в начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на «правительственном часе» в Госдуме, что почти готов законопроект об «идеологии здорового питания», кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.

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