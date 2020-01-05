В Минздраве рассказали, сколько можно съесть колбасы без вреда для здоровья

Есть колбасу можно только в умеренном количестве, соблюдая общий рацион питания и физическую активность, рассказал диетолог Минздрава Виктор Тутельян, пишут РИА Новости.

Он пояснил, что отдельно продукт не может вреден, об этом может говорить только рацион в целом.

«Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно», — сказал Тутельян.

Если человек ведет активный образ жизни, то колбаса может послужить хорошим источником энергии.

Диетолог также призвал не подсчитывать каждую калорию в своей тарелке: «Кто это делает, больной человек, он опасен для семьи и общества».