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Здоровье

В Минздраве России заступились за «Спутник V» и призвали людей не бояться

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую эффективность и безопасность. Об этом во вторник, 5 января, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
CC0

«Российская вакцина „Спутник V“ в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», ― цитируют его слова «Известия».

Замглавы ведомства подчеркнул, что решение о регистрации препарата принималось в том числе с учетом данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы.

Фисенко добавил, что этот шаг в условиях распространения коронавируса был оправдан, так как позволял обеспечить защиту населения от COVID-19 в сжатые сроки.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавирусной инфекции.

Сергей Тастан ставит вакцину от коронавируса.
Сергей Тастан ставит вакцину от коронавируса.
Facebook Сергея Тастана.

Ранее сообщалось, что известный алтайский общественник Сергей Тастан накануне Нового года поставил первую прививку от коронавируса и теперь ждет второй. Он говорит, что среди его друзей и знакомых это сделали многие.

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