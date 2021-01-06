В Минздраве России заступились за «Спутник V» и призвали людей не бояться

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую эффективность и безопасность. Об этом во вторник, 5 января, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

«Российская вакцина „Спутник V“ в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», ― цитируют его слова «Известия».

Замглавы ведомства подчеркнул, что решение о регистрации препарата принималось в том числе с учетом данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы.

Фисенко добавил, что этот шаг в условиях распространения коронавируса был оправдан, так как позволял обеспечить защиту населения от COVID-19 в сжатые сроки.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавирусной инфекции.

Сергей Тастан ставит вакцину от коронавируса. Facebook Сергея Тастана.

Ранее сообщалось, что известный алтайский общественник Сергей Тастан накануне Нового года поставил первую прививку от коронавируса и теперь ждет второй. Он говорит, что среди его друзей и знакомых это сделали многие.