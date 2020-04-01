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1 апреля
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Здоровье

В Москве за сутки подтвердили Covid-19 у 29 детей

В Москве за последние сутки у 29 детей подтвердили диагноз «коронавирус, сообщает оперштаб столицы по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус, медицинская маска.
Коронавирус, медицинская маска.
CC0

30 марта оперштаб сообщал о 17 подтвержденных за сутки случаях заболевания коронавирусной инфекцией нового типа у детей, 31 марта отдельной статистики по детям оперштаб не публиковал, сообщив только, что из 387 новых случаев «примерно 5% — дети», пишет РБК.

Всего в Москве за последние сутки подтвердили 267 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 117 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, 87 случаев — пациенты от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет. Еще 12 новых пациентов с подтвержденным диагнозом старше 80 лет. <Таким образом статистика частично опровергает ранее широко растиражированные сообщения, что Covid-19 в дети не заражаются>

В данный момент все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 17 детей.

Данные по России

Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, при этом наиболее пострадавшим от инфекции регионом остается Москва, где заболели 1880 человек. По данным федерального оперштаба на 1 апреля, 24 человека с коронавирусом умерли. Позднее в тот же день стало известно о первой умершее в Чечне пациентке с COVID-19.

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