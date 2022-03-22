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Здоровье

В Новосибирске отменили обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей

В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, государственных служащих, а также лиц в возрасте 60 лет и старше.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле.
Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле.
barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

«Отменены постановления, которые определяли иммунизацию по эпидпоказаниям отдельным категориям граждан. Иммунизация в целом продолжается», — цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление об отмене обязательной вакцинации для трех упомянутых выше категорий.

Главный санитарный врач по Новосибирской области Александр Щербатов принял это решение, так как уровень их коллективного иммунитета достиг 80%.

«План иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше <…> выполнен и составил по первому компоненту вакцины/ однокомпонентной вакциной — 157,9%, по второму компоненту вакцины — 168,5%", — говорится в документе.

Ранее алтайские власти заявили, что не планируют отменять масочный режим по примеру Москвы, где без масок ходят с 15 марта.

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