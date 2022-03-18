В Алтайском крае не планируют отменять масочный режим

В Алтайском крае пока не намерены отменять масочный режим по примеру Москвы и других областей. Об этом «Толку» сообщили в администрации правительства региона.

Масочный режим в столице и Московской области отменили 15 марта. Их примеру последовали Кемеровской и Тамбовской областях, Красноярском крае, Калмыкии и Чечне.

В Алтайском крае пока что ограничились отменой QR-кодов при посещении торговых центров, театров, кинотеатров, концертных залов и фитнес-центров — это произошло 1 марта.

В регионе также отменили обязательную изоляцию для людей старше 60 лет и ограничения по заполняемости залов.

Также в крае нельзя проводить массовые мероприятия. Тем не менее 18 марта власти региона разрешили организацию всероссийского праздника, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией.

Будут ли действовать на концертах в этот день антиковидные ограничения — власти не уточнили. При этом назвали предметы, запрещенные на массовых мероприятиях.