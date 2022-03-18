18 марта
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Жизнь

Барнаульцам назвали предметы, запрещенные на концертах в годовщину воссоединения с Крымом

ГУ МВД России по Алтайскому краю обратилось к жителям Барнаула с разъяснением правил и требований к посещению массовых мероприятий в день 8-й годовщины воссоединения России с Крымом.

В Барнауле прошел митинг #Крымнаш
В Барнауле прошел митинг #Крымнаш
Александр Соколов, altapress.ru

В Барнауле 18 марта пройдут патриотические концерты — с 12:00 до 13:30 в спортивном клубе «Темп», с 16:00 до 17:30 — в Государственной филармонии Алтайского края.

В МВД пообещали во взаимодействии с другими правоохранительными структурами предпринять все необходимые меры для поддержания общественного порядка.

«Отнеситесь с пониманием к процедуре досмотра и иным мерам обеспечения безопасности. Не приносите с собой колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия. Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятия не будут. Просим жителей и гостей города заблаговременно прибывать на места их проведения. Заранее ознакомьтесь с местами расположения парковок, рассчитайте время движения на общественном транспорте», — обратилось алтайское МВД к гражданам.

В Барнауле прошел митинг #Крымнаш
В Барнауле прошел митинг #Крымнаш
Александр Соколов, altapress.ru

Также попросили соблюдать правопорядок во время концертов и после окончания мероприятий: «Ведите себя корректно по отношению к другим зрителям».

При каком-либо конфликте или выявлении подозрительного предмета необходимо сообщить ближайшему сотруднику полиции или по телефону 391−645.

18 марта правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на все поступающие сообщения.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил 18 марта организовать проведение массовых мероприятий по случаю всероссийского праздника.

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