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Жизнь

Массовые гуляния пройдут на Алтае в День воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил 18 марта организовать проведение массовых мероприятий по случаю всероссийского праздника, сообщает правительство региона.

Праздник, шарики в небе.
Праздник, шарики в небе.
CC0

Соответствующий указ Томенко подписал в среду 16 марта.

«Власти Алтайского края разрешили организацию и проведение 18 марта культурных, развлекательных, зрелищных и публичных мероприятий, посвященных празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией», — рассказали в правительстве.

Не уточнили, будут ли на этот раз действовать какие-либо антиковидные ограничения, которые в крае обычно применяли в связи с эпидемиологической обстановкой.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
t. me/altaigovernment.

Напомним, 1 марта в Алтайском крае отменили QR-коды и самоизоляцию для определенных категорий граждан, но масочный режим пока еще действует.

В Москве с 15 марта отметили масочный режим. Возможно, в крае тоже отменят в ближайшие день-два — до Дня воссоединения.

Кстати, в 2021 году в Барнауле в честь годовщины присоединения Крыма раздавали триколоры и играли в КВН.

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