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Жизнь

В Барнауле в честь годовщины присоединения Крыма раздадут триколоры и поиграют в КВН

Седьмую годовщину присоединения Крыма к России в Барнауле отметят в рамках фестиваля «Крымская Весна».

В Барнауле прошел митинг #Крымнаш
В Барнауле прошел митинг #Крымнаш
Александр Соколов, altapress.ru

Как сообщили в мэрии, 18 марта с 15:00 на площади Советов волонтеры Победы будут раздавать прохожим ленты триколор и листовки с информацией о присоединении полуострова к России.

В 18:00 18 марта также будет организована видеоконференция между депутатами молодежных парламентов Барнаула и Республики Крым.

Отмечать воссоединение Крыма с Россией будут и спустя два дня — 20 марта. В рамках фестиваля «Крымская весна» во Дворце культуры города Барнаула состоится финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН. В ней примут участие шесть команд, начало в 18:00.

Кстати отметим, что ранее широкий резонанс получила история о закрытии официальной лиги КВН в Алтайском крае.

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