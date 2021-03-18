В Барнауле в честь годовщины присоединения Крыма раздадут триколоры и поиграют в КВН

Как сообщили в мэрии, 18 марта с 15:00 на площади Советов волонтеры Победы будут раздавать прохожим ленты триколор и листовки с информацией о присоединении полуострова к России.
В 18:00 18 марта также будет организована видеоконференция между депутатами молодежных парламентов Барнаула и Республики Крым.
Отмечать воссоединение Крыма с Россией будут и спустя два дня — 20 марта. В рамках фестиваля «Крымская весна» во Дворце культуры города Барнаула состоится финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН. В ней примут участие шесть команд, начало в 18:00.
Кстати отметим, что ранее широкий резонанс получила история о закрытии официальной лиги КВН в Алтайском крае.