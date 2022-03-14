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В Москве отменяют масочный режим

С 15 марта в Москве отменят масочный режим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Снять маски позволило стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, пояснил мэр.

Также в столице отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и так далее.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — полагает Собянин.

1 марта в Алтайском крае сняли целый ряд антиковидных ограничений, в том числе требование о предъявлении QR-кодов, но масочный режим пока действует.

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