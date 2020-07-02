В описание коронавируса медики добавили три новых симптома

Ранее симптомами коронавирусной инфекции американские врачи называли высокую температуру, затрудненное дыхание и кашель, потерю обоняния и вкуса, а также мышечную боль, озноб и боль в горле.
Британские врачи сообщали, что у 30% больных коронавирусной инфекцией наблюдаются признаки тромбоза, который возникает в результате воспаления легких и может быть причиной смерти, пишет «Росбалт».
Ранее исследователи обнаружили порядка 200 мутантов коронавируса.
Новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, говорится на официальном сайте Минздрава РФ.
Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.
По последним данным, в мире коронавирусом заражены боле 10,8 млн человек, умерли свыше 519 тыс.