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2 июля
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Здоровье

В описание коронавируса медики добавили три новых симптома

К числу симптомов COVID-19 добавились три новых — диарея, тошнота и заложенность носа, сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Ранее симптомами коронавирусной инфекции американские врачи называли высокую температуру, затрудненное дыхание и кашель, потерю обоняния и вкуса, а также мышечную боль, озноб и боль в горле.

Британские врачи сообщали, что у 30% больных коронавирусной инфекцией наблюдаются признаки тромбоза, который возникает в результате воспаления легких и может быть причиной смерти, пишет «Росбалт».

Ранее исследователи обнаружили порядка 200 мутантов коронавируса.

Новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, говорится на официальном сайте Минздрава РФ.

Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены боле 10,8 млн человек, умерли свыше 519 тыс.

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