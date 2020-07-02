В описание коронавируса медики добавили три новых симптома

К числу симптомов COVID-19 добавились три новых — диарея, тошнота и заложенность носа, сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее симптомами коронавирусной инфекции американские врачи называли высокую температуру, затрудненное дыхание и кашель, потерю обоняния и вкуса, а также мышечную боль, озноб и боль в горле.

Британские врачи сообщали, что у 30% больных коронавирусной инфекцией наблюдаются признаки тромбоза, который возникает в результате воспаления легких и может быть причиной смерти, пишет «Росбалт».

Ранее исследователи обнаружили порядка 200 мутантов коронавируса.

Новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, говорится на официальном сайте Минздрава РФ.

Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены боле 10,8 млн человек, умерли свыше 519 тыс.