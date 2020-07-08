В Поднебесной зарегистрировали еще одну смертоносную болезнь

Смертоносное вирусное заболевание передается через укусы комаров. Оно диагностировано у жителя на востоке Китая 5 июля.
Такое заявление сделали власти региона в социальных сетях, однако потом удалили, пишет Lenta.ru.
Заразившийся лихорадкой денге пациент получает лечение в местной больнице. Недавно он вернулся из путешествия по таким странам как Индия, Мьянма, Пакистан, пишет Daily Mail. В близлежащих регионах проводятся противовирусные мероприятия.
В тот же день в Китае был подтвержден случай заражения бубонной чумой. В связи с эпидемиологической опасностью город Баян-Нур заблокирован для въезда и выезда.
На границе с Алтаем
Вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с республикой Алтай Западной Монголии. В больницу доставили мужчину и женщину. Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400.
Известно, что причиной заражения послужило то, что оба заболевшие употребили в пищу сырое мясо сурка.
О лихорадке жирафов
Лихорадка денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание.
Относится к «забытым тропическим болезням». Ежегодная заболеваемость составляет порядка 50 млн человек.
Ранее у COVID-19 обнаружили симптомы лихорадки жирафов — повышенная температура, зудящая сыпь.
В 2018 году в Таиланде от лихорадки денге умер барнаулец.