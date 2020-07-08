Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июля 26°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

В Поднебесной зарегистрировали еще одну смертоносную болезнь

В Китае выявили случай заболевания лихорадкой денге вслед за официальным подтверждением распространения в стране бубонной чумы, сообщает CCTV.

Комары.
Комары.
СС0

Смертоносное вирусное заболевание передается через укусы комаров. Оно диагностировано у жителя на востоке Китая 5 июля.

Такое заявление сделали власти региона в социальных сетях, однако потом удалили, пишет Lenta.ru.

Заразившийся лихорадкой денге пациент получает лечение в местной больнице. Недавно он вернулся из путешествия по таким странам как Индия, Мьянма, Пакистан, пишет Daily Mail. В близлежащих регионах проводятся противовирусные мероприятия.

В тот же день в Китае был подтвержден случай заражения бубонной чумой. В связи с эпидемиологической опасностью город Баян-Нур заблокирован для въезда и выезда.

На границе с Алтаем

Вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с республикой Алтай Западной Монголии. В больницу доставили мужчину и женщину. Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400.

Чума.
Чума.
CC0

Известно, что причиной заражения послужило то, что оба заболевшие употребили в пищу сырое мясо сурка.

О лихорадке жирафов

Лихорадка денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание.

Относится к «забытым тропическим болезням». Ежегодная заболеваемость составляет порядка 50 млн человек.

Ранее у COVID-19 обнаружили симптомы лихорадки жирафов — повышенная температура, зудящая сыпь.

В 2018 году в Таиланде от лихорадки денге умер барнаулец.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость