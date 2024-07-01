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Здоровье

В популярном продукте нашли кислоту, помогающую похудеть

Исследователи нашли в оливках вещества, способствующие чувству сытости и предотвращающие переедание. Об этом сообщило Американское общество питания (ASN).

Оливки.
Оливки.
СС0

Исследователи начали свою работу с поиска природных веществ, которые могут воздействовать на гормоны GLP-1 и PYY. Эти гормоны способны вызывать чувство насыщения и предотвращать переедание.

В ходе эксперимента крысам давали эленоловую кислоту. Через неделю все животные, получавшие добавку, похудели. Кроме того, анализ показал значительное снижение уровня сахара в крови.

Однако концентрация эленоловой кислоты в оливках или оливковом масле слишком мала, чтобы можно было однозначно утверждать, что именно она привела к положительным результатам. Тем не менее это исследование может стать основой для новых научных проектов, направленных на разработку доступных и безопасных препаратов для борьбы с ожирением.

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