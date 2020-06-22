В правительстве края разъяснили, как и кому будут оказывать плановую медицинскую помощь на дому

Медицинские организации будут еженедельно определять, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача для диспансерного наблюдения, проведение инструментальной диагностики или взятие анализов, выписка рецептов.
Мобильные бригады будут осуществлять целевые выезды для оказания плановой медицинской помощи населению.
В условиях пандемии оказание плановой медицинской помощи в регионе временно приостановлено. В том числе проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
Ранее министра здравоохранения края Дмитрий Попов объяснил, что возобновление плановой медпомощи в регионе произойдет в три этапа.
Первый этап предполагает оказание плановой медицинской помощи в минимальных объемах, второй этап предполагает расширение объемов оказания помощи и третий этап — возобновление плановой медицинской помощи в полной мере.