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Здоровье

В правительстве края разъяснили, как и кому будут оказывать плановую медицинскую помощь на дому

Для оказания плановой медицинской помощи людям старше 65 лет, проживающим в сельской местности, минсоцзащиты и минздрав края утвердили Порядок доставки медицинских работников на дом, сообщил сайт Алтайского края.

Медицина. Здоровье. Доктор.
Медицина. Здоровье. Доктор.
СС0

Медицинские организации будут еженедельно определять, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача для диспансерного наблюдения, проведение инструментальной диагностики или взятие анализов, выписка рецептов.

Мобильные бригады будут осуществлять целевые выезды для оказания плановой медицинской помощи населению.

В условиях пандемии оказание плановой медицинской помощи в регионе временно приостановлено. В том числе проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Ранее министра здравоохранения края Дмитрий Попов объяснил, что возобновление плановой медпомощи в регионе произойдет в три этапа.

Первый этап предполагает оказание плановой медицинской помощи в минимальных объемах, второй этап предполагает расширение объемов оказания помощи и третий этап — возобновление плановой медицинской помощи в полной мере.

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