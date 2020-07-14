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Здоровье

В приграничном с Алтаем Казахстане продлили карантин до 2 августа

Власти Казахстана продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 2 августа, сообщает РИА Новости.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
CC0

Идет вторая неделя строгих карантинных мер, рост заболеваемости стабилизируется, заявил премьер республики Аскар Мамин. Для дальнейшей нормализации эпидемиологической обстановки власти продлевают ограничения.

Глава правительства призвал казахстанцев строго придерживаться карантинных требований. Он заверил — имеется необходимый запас лекарств, который постоянно пополняется.

На сегодняшний день число заражений коронавирусом в республике превышает 61 тыс. человек, зафиксировано 396 случаев смерти от COVID-19, пишет bfm.ru.

Елбасы

В середине июня диагноз COVID-19 поставили первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В пресс-службе лидера нации тогда заявили, что повода для беспокойства нет и он продолжает работать дистанционно.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения, пишет bfm.ru. В последнее время эпидемическая ситуация стала ухудшаться.

Замуровали

В марте в Караганде «замуровали» жильцов подъезда дома, где обнаружили очаг коронавируса. Сотрудники специальной службы навесили замок на входную дверь, заблокировав людей на 14 дней.

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