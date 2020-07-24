В психоневрологическом интернате Алтайского края произошла вспышка COVID-19

Вспышка среди сотрудников
Интернат работает в закрытом режиме с 14 июля 2020 года. В нем проживает 277 человек.
Их обслуживают в особом режиме (14-дневная посменная изоляция) 32 сотрудника, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19.
При переводе учреждения в закрытый режим работы провели профилактическое тестирование сотрудников интерната, в ходе которого выявили 19 работников с положительным результатом. Их незамедлительно отстранили от работы — они находятся дома.
Двое заразившихся среди проживающих
Кроме этого, в результате проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий выявлены двое инфицированных среди проживающих в интернате, которые были госпитализированы.
В учреждении проведены согласованные с управлением Роспотребнадзора необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Сотрудники соблюдали строгий масочный режим и дезинфекцию, что позволило избежать массового распространения инфекции среди проживающих.
Ситуация находится на контроле минсоцзащиты края, заверили в оперативном штабе.
Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 146 инфицированных коронавирусом. За это же время скончалось 9 человек, сообщили в краевом оперштабе 24 июля. В Залесовском районе выявлено в общей сложности 57 инфицированных.
Справка
В Алтайском крае 34 стационарных учреждений социального обслуживания, подведомственные минсоцзащиты края, которые работают в «закрытом режиме». В них проживают 4857 человек.