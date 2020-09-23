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Здоровье

В Республике Алтай серьезно ухудшилась ситуация с COVID-19

В Республике Алтай уже несколько дней ухудшается эпидемиологическая ситуация. Как сообщили региональном оперативном штабе, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 65 человек, днем ранее — у 70, а общее число подтверждённых случаев достигло 3112.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

22 сентября диагноз подтвердился у 20 жителей города Горно-Алтайска, у 20 жителей Кош-Агачского района, у 10 жителей Онгудайского района, у семи жителей Майминского района, а также у жителей Усть-Канского, Улаганского, Шебалинского и Турочакского районов.

Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составило 3112. Выздоровели 2380 человек, 39 — за прошедшие сутки.

В августе глава Республики Алтай Олег Хорохордин снял часть ограничений, которые действовали в регионе из-за распространения коронавируса.

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