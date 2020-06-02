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Здоровье

В Республике Алтай пять человек заразились COVID-19 и пять — выздоровели

1 июня оперштаб в Республике Алтай сообщил о пяти новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска и трех жителей Улаганского района. Все новые случаи выявлены по контакту с ранее заболевшими.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Всего на данный момент в Республике Алтай подтверждено 138 случаев заболевания. 43 — в Горно-Алтайске, 25 — в Турочакском районе, 24 — в Кош-Агачском, 14 — в Улаганском, 10 — в Майминском, 8 — в Усть-Коксинском, 7 — в Онгудайском, 4 — в Шебалинском, и 3 — в Усть-Канском районе.

За сутки в регионе выздоровели еще пять пациентов с COVID-19.

За время пандемии в Республике Алтай лабораторно обследовали на коронавирус 20 744 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 450 человек.

Напомним, работа турбаз и домов отдыха в регионе приостановлена до 22 июня 2020 года.

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