В Республике Алтай введен режим самоизоляции. Въезд в Горный под контролем

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин с 20:00 31 марта ввел в регионе режим самоизоляции. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Режим самоизоляции в республике продлится до 5 апреля, а для лиц старше 65 лет — до 14 апреля включительно. В республике пока не зафиксированы случаи заражения Covid-19.

«Эта мера уже введена во многих регионах России, поскольку является эффективным способом противодействия распространению вируса», — говорится в обращении.

В условиях режима самоизоляции жители не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, которая не приостановлена, к ближайшему продовольственному магазину, к мусорным контейнерам.

Разрешается выгул собак не далее 100 метров от дома.

В общественных местах и общественном транспорте следует соблюдать режим социального дистанцирования — не приближаться к другому человеку ближе, чем на полтора метра.

Ограничения не распространяются на медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, Роспотребнадзора, всех, кто обеспечивает охрану общественного порядка, защиту жизни, здоровья, безопасности жителей региона.

Въезд

Глава региона сообщил о контроле на въезде в регион.

«В настоящее время въезд в регион контролируется, в том числе сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Полностью закрыть республику мы не можем, для этого нужен другой режим — чрезвычайного положения, он вводится при определенной обстановке только высшим руководством страны. Тем не менее, въезд будет ограничен такими мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усилением контроля въезжающих транспортных средств на автодорогах республики», — заявил Хорохордин.

31 марта в Алтайском крае также введен режим самоизоляции.